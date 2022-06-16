Росію викинули з найпрестижніших змагань

Російські баскетбольні клуби не зможуть виступати не лише у Лізі чемпіонів, але й у розіграші Євроліги та Єврокубку у наступному сезоні. Більшість акціонерів Євроліги проголосували за виключення росіян з-поміж учасників. Причина – війна в Україні.
Місце російських команд займуть Валенсія (Іспанія) та Партизан (Сербія).
Склад учасників Євроліги-2022/23:
- Альба (Німеччина)
- Анадолу Ефес (Туреччина)
- Монако (Франція)
- Мілан (Італія)
- Басконія (Іспанія)
- Барселона, Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Црвена Звєзда (Сербія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Віллербан (Франція)
- Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Олімпіакос (Греція)
- Панатинаїкос (Греція)
- Партизан (Сербія)
- Реал (Іспанія)
- Валенсія (Іспанія)
- Віртус (Італія)
- Жальгіріс (Литва)
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Євроліга – найпрестижніший баскетбольний клубний турнір у Європі. Найбільше титулів виграв іспанський Реал – 10. Чинний чемпіон – Анадолу Ефес (Туреччина).
Раніше ми писали, що баскетболіст із Донецька відмовився виступати за російський військовий клуб. Він залишив Москву після початку війни.