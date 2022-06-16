Россию вышвырнули из самых престижных соревнований

Российские баскетбольные клубы не смогут выступать не только в Лиге чемпионов, но и в розыгрыше Евролиги и Еврокубка в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение россиян из числа участников. Причина – война в Украине.
Место российских команд займут Валенсия (Испания) и Партизан (Сербия).
Состав участников Евролиги-2022/23:
- Альба (Германия)
- Анадолу Эфес (Турция)
- Монако (Франция)
- Милан (Италия)
- Баскония (Испания)
- Барселона (Испания)
- Бавария (Германия)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Фенербахче (Турция)
- Виллербан (Франция)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Олимпиакос (Греция)
- Панатинаикос (Греция)
- Партизан (Сербия)
- Реал (Испания)
- Валенсия (Испания)
- Виртус (Италия)
- Жальгирис (Литва)
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Евролига – самый престижный баскетбольный клубный турнир в Европе. Больше всего титулов выиграл испанский Реал – 10. Действующий чемпион – Анадолу Эфес (Турция).
Ранее мы писали, что баскетболист из Донецка отказался выступать за российский военный клуб. Он покинул Москву после начала войны.