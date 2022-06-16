Россию вышвырнули из самых престижных соревнований

В следующем сезоне баскетбольные розыгрыши Евролиги и Еврокубка пройдут без российских команд. Это санкции за войну в Украине

Московский ЦСКА не пустили в Евролигу из-за войны / Фото: REUTERS

Российские баскетбольные клубы не смогут выступать не только в Лиге чемпионов, но и в розыгрыше Евролиги и Еврокубка в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение россиян из числа участников. Причина – война в Украине.

Место российских команд займут Валенсия (Испания) и Партизан (Сербия).

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Состав участников Евролиги-2022/23:

Альба (Германия)

Анадолу Эфес (Турция)

Монако (Франция)

Милан (Италия)

Баскония (Испания)

Барселона (Испания)

Бавария (Германия)

Црвена Звезда (Сербия)

Фенербахче (Турция)

Виллербан (Франция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Олимпиакос (Греция)

Панатинаикос (Греция)

Партизан (Сербия)

Реал (Испания)

Валенсия (Испания)

Виртус (Италия)

Жальгирис (Литва)

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Евролига – самый престижный баскетбольный клубный турнир в Европе. Больше всего титулов выиграл испанский Реал – 10. Действующий чемпион – Анадолу Эфес (Турция).

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Ранее мы писали, что баскетболист из Донецка отказался выступать за российский военный клуб. Он покинул Москву после начала войны.