Мешканці Брянська відчули емоції від мирних ударів? Медведенко затролив росіян

Останнім часом на території країни-агресора відбуваються "хлопки" та пожежі невідомого походження. Легенда українського баскетболу висловив "занепокоєння" тому, що відбувається

Жителі прикордонних областей РФ стали відчувати емоції від демілітаризації / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад два місяці триває цинічна війна, розв'язана фашистською Росією. Війська РФ щодня бомблять українські міста та вбивають мирних громадян.

Але з недавніх пір мешканці прикордонних з Україною областей Російської Федерації змогли опинитися на місці українців та випробувати на собі всі "принади" демілітаризації.

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Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко висловився з приводу "хлопків" невідомого походження на території Мордора.

"Сподіваюся тепер жителі Курська, Брянська та Росії зможуть пережити весь набір емоцій від мирних ударів", – написав Медведенко у своєму Facebook.

Раніше легендарний баскетболіст Станіслав Медведенко розкрив усю суть "російського миру" – це вбивства, насильства, мародерства.

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