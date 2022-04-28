27 квітня 22:00 Онлайн
Ліверпуль 2
Вільярреал 0
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
28 квітня 22:00
Вест Хем --
Айнтрахт --
28 квітня 22:00
Лейпциг --
Рейнджерс --
28 квітня 22:00
Лестер --
Рома --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Мешканці Брянська відчули емоції від мирних ударів? Медведенко затролив росіян

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Останнім часом на території країни-агресора відбуваються "хлопки" та пожежі невідомого походження. Легенда українського баскетболу висловив "занепокоєння" тому, що відбувається
Жителі прикордонних областей РФ стали відчувати емоції від демілітаризації
Жителі прикордонних областей РФ стали відчувати емоції від демілітаризації / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад два місяці триває цинічна війна, розв'язана фашистською Росією. Війська РФ щодня бомблять українські міста та вбивають мирних громадян.

Але з недавніх пір мешканці прикордонних з Україною областей Російської Федерації змогли опинитися на місці українців та випробувати на собі всі "принади" демілітаризації.

Реклама

Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко висловився з приводу "хлопків" невідомого походження на території Мордора.

"Сподіваюся тепер жителі Курська, Брянська та Росії зможуть пережити весь набір емоцій від мирних ударів", – написав Медведенко у своєму Facebook.

Раніше легендарний баскетболіст Станіслав Медведенко розкрив усю суть "російського миру" – це вбивства, насильства, мародерства.

Реклама

Російсько-фашистські війська влаштували геноцид українського народу
Російсько-фашистські війська влаштували геноцид українського народу / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. Півфінал

Вільярреал

3 трав

22:00

Ліверпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 трав

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
субота, 30 квітня
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стівенсон
Шакур Стівенсон
Титули WBC і WBO друга напівлегка вага
Кеті Тейлор
Кеті Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютної чемпіонки у легкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
80
2
Ліверпуль Ліверпуль
79
3
Челсі Челсі
65
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севілья Севілья
63
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
74
2
Інтер Інтер
72
3
Наполі Наполі
67
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти