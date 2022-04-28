Мешканці Брянська відчули емоції від мирних ударів? Медведенко затролив росіян

Понад два місяці триває цинічна війна, розв'язана фашистською Росією. Війська РФ щодня бомблять українські міста та вбивають мирних громадян.
Але з недавніх пір мешканці прикордонних з Україною областей Російської Федерації змогли опинитися на місці українців та випробувати на собі всі "принади" демілітаризації.
Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко висловився з приводу "хлопків" невідомого походження на території Мордора.
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"Сподіваюся тепер жителі Курська, Брянська та Росії зможуть пережити весь набір емоцій від мирних ударів", – написав Медведенко у своєму Facebook.
Раніше легендарний баскетболіст Станіслав Медведенко розкрив усю суть "російського миру" – це вбивства, насильства, мародерства.