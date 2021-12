Це треба бачити! Фантастичний кидок зірки НБА з 19-ти метрів

У поєдинку регулярного чемпіонату НБА зустрічалися команди Нью-Орлінс Пеліканс та Оклахома-Сіті Тандер.

Читайте також: Залитий кров'ю баскетболіст бігав по зірку НБА. Спекотні розбирання гігантів

За кілька секунд до закінчення зустрічі рахунок на табло був рівним – 110:110. Захисник Пеліканс Девонте Грем зважився на авантюрний кидок зі своєї половини поля і точно влучив у кільце.

Devonte' Graham WINS IT for the @PelicansNBA with the RIDICULOUS 3-quarter court #TissotBuzzerBeater ! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/bpw9Htkrz4

У момент кидка Грем знаходився на відстані 18,6 метра.

Це найбільш дальній переможний кидок у НБА за останні 25 років.

Devonte' Graham створений 61-footer at buzzer до win the game. That is the longest game-winning buzzer-beater over the last 25 years



Це була перша гра над останніми 25 секундами до ваги multiple game-tying або go-ahead shots from 30+ feet inside the 5 seconds of a game. pic.twitter.com/Q1fRF26bGy