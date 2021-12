Это нужно видеть! Фантастический бросок звезды НБА с 19-ти метров

В поединке регулярного чемпионата НБА встречались команды Нью-Орлеан Пеликанс и Оклахома-Сити Тандер.

За несколько секунд до окончания встречи счет на табло был равным – 110:110. Защитник Пеликанс Девонте Грэм решился на авантюрный бросок со своей половины поля и точно попал в кольцо.

В момент броска Грэм находился на расстоянии 18,6 метра.

Это самый дальний победный бросок в НБА за последние 25 лет.

Devonte' Graham made a 61-footer at the buzzer to win the game. That is the longest game-winning buzzer-beater over the last 25 years



It was the first game over the last 25 seasons to feature multiple game-tying or go-ahead shots from 30+ feet inside the 5 seconds of a game. pic.twitter.com/Q1fRF26bGy