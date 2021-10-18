Волейболістку критикували за відверті фото, а вона на зло зняла з себе все

Кайла Сіммонс у всій красі / Фото: Instagram

Пішовши з волейболу, дівчина зосередилася на модельному бізнесі, а саме – рекламі купальників. Благо, цьому сприяли пишні форми Кайли.

Але на свіжому фото Красуня зняла з себе навіть крихітний купальник! Кайла вийшла випити кави повністю оголеною, прикрившись лише ковдрою.

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