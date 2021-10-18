Волейболистку критиковали за откровенные фото, а она назло сняла с себя все

Кайла Симмонс во всей красе / Фото: Instagram

Уйдя из волейбола, девушка сосредоточилась на модельном бизнесе, а именно – рекламе купальников. Благо, этому способствовали пышные формы Кайлы.

Но на свежем фото Красотка сняла с себя даже крохотный купальник! Кайла вышла выпить кофе полностью обнаженной, прикрывшись лишь одеялом.

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