Українська тенісистка запалює в Буковелі: яскрава фотосесія Марти в купальнику

Марта Костюк відпочиває у Буковелі / Фото: Instagram
Напередодні старту Олімпіади стало відомо, що Костюк не зможе виступити в Токіо через проблеми з плечем.
Втім, українка вже приступила до тренувань в Києві, а напередодні вирушила в Буковель, ймовірно, відпочити.
Там Марта сфотографувалася на балконі в жовтому купальнику, розпахнувши перед цим халатик. Виглядає ну дуже зухвало! Фото опубліковані в Instagram тенісистки.
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