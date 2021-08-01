Украинская теннисистка зажигает в Буковели: яркая фотосессия Марты в купальнике

Украинская теннисистка Марта Костюк вынуждена была отказаться от выступления на Олимпиаде в Токио из-за травмы. Но девушка напомнила о себе яркой фотосессией в купальнике

Марат Костюк отдыхает в Буковели / Фото: Instagram

Накануне старта Олимпиады стало известно, что Костюк не сможет выступить в Токио из-за проблем с плечом.

Впрочем, украинка уже приступила к тренировкам в Киеве, а накануне отправилась в Буковель, вероятно, отдохнуть.

Там Марта сфотографировалась на балконе в желтом купальнике, распахнув перед этим халатик. Смотрится ну очень вызывающе! Фото опубликованы в Instagram теннисистки.

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