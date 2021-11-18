Українка з UFC забула про спорт: красуня запалює у вульгарному вбранні біля басейну

Марина Мороз забула про спорт / Фото: Instagram
За півтора роки Марина Мороз відмінила чотири свої бої. Зате де її можна точно зустріти – то це в соцмережах.
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Дівчина зробила ставку на розкрутку своєї сторінки та регулярно публікує пікантні фото та відео, через що у неї навіть трапляються конфлікти з фанатами.
На новому відео дівчина постала у трохи вульгарному образі – у купальнику у кольорах американського прапора, а також високих червоних чобітках.
У коментарях шанувальники спортсменки припускають, що з MMA вона вже зав'язала. Марина ж відповіла смайликом у вигляді долара.
Дивіться, якими фото ділиться спортсменка у соцмережах
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