19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Українка з UFC забула про спорт: красуня запалює у вульгарному вбранні біля басейну

Андрій Трофімов
18 листопада, 19:02
Єдина українка UFC Марина Мороз, схоже, закинула свою спортивну кар'єру. Красуня частіше з'являється в Instagram, ніж у клітці

Марина Мороз забула про спорт / Фото: Instagram

За півтора роки Марина Мороз відмінила чотири свої бої. Зате де її можна точно зустріти – то це в соцмережах.

Читайте також: Українську спортсменку в еротичній білизні обізвали продажною – вона відповіла

Дівчина зробила ставку на розкрутку своєї сторінки та регулярно публікує пікантні фото та відео, через що у неї навіть трапляються конфлікти з фанатами.

На новому відео дівчина постала у трохи вульгарному образі – у купальнику у кольорах американського прапора, а також високих червоних чобітках.

У коментарях шанувальники спортсменки припускають, що з MMA вона вже зав'язала. Марина ж відповіла смайликом у вигляді долара.

Дивіться, якими фото ділиться спортсменка у соцмережах

Читайте також: