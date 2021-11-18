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Динамо --
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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Украинка из UFC забыла о спорте: красотка зажигает в вульгарном наряде возле бассейна

Андрей Трофимов
18 ноября, 19:02
Единственная украинка в UFC Марина Мороз, похоже, забросила свою спортивную карьеру. Красотка чаще появляется в Instagram, чем в клетке

Марина Мороз забыла о спорте / Фото: Instagram

За полтора года Марина Мороз отменила четыре своих боя. Зато где ее можно точно встретить – так это в соцсетях.

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Девушка сделала ставку на раскрутку своей страницы и регулярно публикует пикантные фото и видео, из-за чего у нее даже случаются конфликты с фанатами.

На новом видео девушка предстала в немного вульгарном образе – в купальнике в цветах американского флага, а также высоких красных сапожках.

В комментариях поклонники спортсменки предполагают, что с MMA она уже завязала. Марина же ответила смайликом в виде доллара.

Смотрите, какими фото делится спортсменка в соцсетях

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