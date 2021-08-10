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УАФ допоможе Реброву відкупитися від арабів: названа сума

Олег Люлька
10 серпня, 13:53
Українська асоціація футболу посприяє Сергію Реброву в питанні виплати компенсації Аль-Айну, щоб фахівець зміг очолити збірну. Правда, є ліміт

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

УАФ допоможе Реброву відкупитися від клубу Аль-Айн з ОАЕ, де він пропрацював два місяці, тільки якщо за розрив контракту з арабами Сергію Станіславовичу потрібно буде заплатити до 1 млн євро.

Про це повідомляє журналіст футбольного формату Олег Ящук.

Інакше УАФ розглядатиме варіанти з іншими кандидатами на посаду нового тренера збірної України.

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Раніше ми писали, що головну команду країни може очолити Олександр Петраков, під керівництвом якого молодіжна збірна України U-20 в 2019 році стала чемпіоном світу.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

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Нового тренера збірної України планують призначити 12 серпня.

При цьому, в контексті Сергія Реброва, бос УАФ Андрій Павелко говорив, що йдеться про контракт до фінішу німецького Євро-2024, але із завданням – потрапити і на ЧС-2022.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішов з посади головного тренера збірної України.

Як пояснили в УАФ, Шева вирішив не продовжувати контракт тому, що вирішив спробувати себе на клубному рівні.

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