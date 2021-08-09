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Будемо чекати до четверга: ім'я нового наставника збірної України оголосять 12 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
9 серпня, 20:31
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Проведений виконком УАФ не зміг затвердити кандидатуру Сергія Реброва на пост головного тренера збірної України. Розгляд питання переноситься на четвер
Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото: Reuters

Сьогодні, 9 серпня, відбулося засідання виконкому Української асоціації футболу, на якому повинні були представити нового головного тренера збірної України.

Члени виконкому обговорили підсумки п'ятирічної роботи попереднього тренерського штабу, а також можливі кандидатури на пост головного тренера національної команди.

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Новий дует – Ребров і збірна України
Новий дует – Ребров і збірна України / Фото: Reuters

За підсумками обговорення члени виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ і Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної збірної команди України і в строк до 12 серпня 2021 проінформувати Виконком УАФ про їх підсумки.

Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP

Наступне засідання Виконкому УАФ заплановано провести в Будинку футболу в четвер 12 серпня.

В тренді

Нагадаємо, що головним кандидатом на пост головного тренера збірної України є Сергій Ребров.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Але спочатку йому необхідно залагодити всі питання розірвання контракту зі своїм клубом Аль-Айн, який він тренував два місяці.

Шева залишає збірну України
Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано подав у відставку з поста головного тренера збірної України. Як пояснили в УАФ, Шева не став продовжувати контракт тому, що вирішив спробувати себе на клубному рівні .

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