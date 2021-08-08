Араби відмовилися відпускати Реброва в збірну України

Аль-Айн з ОАЕ може перешкодити Сергію Реброву очолити збірну України. Офіційне представлення нового коуча національної збірної має відбутися вже 9 серпня

Сергія Реброва не відпустили у збірну України / Фото: ФК "Ференцварош"

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров стане новим наставником української збірної, а сам він звільнився з УАФ, де займав пост голови комітету збірних УАФ.

Проте, сьогодні в ЗМІ ОАЕ з'явилася інформація, що Аль-Айн відмовляється відпускати Сергій Реброва, який не пропрацював в команді і двох місяців.

Більш того, Аль-Айн стверджує, що в контракті українця немає ніякого пункту про дострокове розірвання контракту, якщо надійде пропозиція від збірної України, про що раніше повідомляли українські інсайдери.

Ребров очолив Аль-Айн 6 червня цього року. Умови угоди не розголошувалися, але, як стверджував раніше турецький журналіст Екрем Житло-Буд, Ребров буде отримувати в Аль-Айні 3,5 мільйона доларів на рік. Видання FutbolArena називає цифру в 4 млн євро:

Аль-Айн – найтитулованіший клуб Еміратів. Команда рекордні 13 разів вигравала чемпіонат країни, 7 разів ставала володарем Кубка і 5 – Суперкубка ОАЕ. У 2003 році перемагала в азіатській Лізі чемпіонів.