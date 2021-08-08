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Ворскла --
14 серпня 19:30
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14 серпня 19:30
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21 серпня 19:30
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Надовго! Названо строк контракту Реброва зі збірною України

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 23:11
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Сергій Ребров може бути затверджений новим головним тренером збірної України не 9 серпня, а 12-го, а контракт з ним буде розрахований до Євро-2024 в Німеччині
Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото: Reuters

Президент УАФ Андрій Павелко підтвердив факт перемовин із Сергієм Ребровим, який прилетів до Києва, щоб очолити збірну України.

Правда, Аль-Айн з ОАЕ, де Ребров не пропрацював і двох місяців, відмовляється відпускати його до збірної України. І це може відкласти оголошення Сергія Станіславовича новим коучем "синьо-жовтих" на кілька днів – з 9 серпня, як планувалося раніше, на 12-е.

"Так, ми бачилися сьогодні з Сергієм, для нього зараз дуже відповідальний момент. Він розуміє всі юридичні питання, які нині в переговорному процесі. Він бачить у збірній великий потенціал – не розглядається те, що у нас втрачені всі шанси на ЧС-2022. Бачить, що є шанси, і вони дуже великі", – сказав Андрій Павелко в ефірі програми Великий футбол

Андрій Павелко
Андрій Павелко

"Ребров дуже професійний тренер, і ми б хотіли бачити його на чолі збірної України. Є моменти, які зараз дуже важливі. Я б не забігав наперед. У понеділок буде заслухано інформацію про кандидатів на посаду тренера нашої збірної, але остаточне рішення може бути ухвалене дещо пізніше, наприклад – у четвер, 12 серпня", – уточнив Павелко

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

"Ми хочемо, щоб новий тренерський штаб бачив своє майбутнє до Євро-2024. Гадаю, це допомогло б і всередині команди, і штабові"

Сергій Ребров з дружиною
Сергій Ребров з дружиною / Фото: Instagram

"Я вважаю, Сергій Ребров – дуже і дуже хороша перспектива для України на кілька відбіркових циклів", – підсумував Павелко

Сергій Ребров і Андрій Шевченко
Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Читайте також: Ребров стане новим тренером збірної України. Маркевич у гніві покинув УАФ

Нагадаємо, 1 серпня про прощання зі збірною заявив її тепер уже колишній тренер Андрій Шевченко. Як сказали в УАФ, Шева вирішив не продовжувати контракт, тому що хоче спробувати себе на клубному рівні.

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