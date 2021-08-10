10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

УАФ поможет Реброву откупиться от арабов: названа сумма

Олег Люлька
10 августа, 13:53
Украинская ассоциация футбола посодействует Сергею Реброву в вопросе выплаты компенсации Аль-Айну, чтобы специалист смог возглавить сборную. Правда, есть лимит

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

УАФ поможет Реброву откупиться от клуба Аль-Айн из ОАЭ, где он проработал два месяца, только если за разрыв контракта с арабами Сергею Станиславовичу нужно будет заплатить до 1 млн евро.

Об этом сообщает журналист Футбольного формата Олег Ящук.

В противном случае УАФ будет рассматривать варианты с другими кандидатами на пост нового тренера сборной Украины.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Ранее мы писали, что главную команду страны может возглавить Александр Петраков, под руководством которого молодежная сборная Украины U-20 в 2019 году стала чемпионом мира.

Александр Петраков / Фото: УАФ

Реклама

Нового тренера сборной Украины планируют назначить 12 августа.

При этом, в контексте Сергея Реброва, босс УАФ Андрей Павелко говорил, что речь идет о контракте до финиша немецкого Евро-2024, но с задачей – попасть и на ЧМ-2022.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

Как объяснили в УАФ, Шева не стал продлевать контракт потому, что решил попробовать себя на клубном уровне.

Читайте также: Ребров – тренер сборной Украины: реакция Шевченко

Реклама