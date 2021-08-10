УАФ поможет Реброву откупиться от арабов: названа сумма

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

УАФ поможет Реброву откупиться от клуба Аль-Айн из ОАЭ, где он проработал два месяца, только если за разрыв контракта с арабами Сергею Станиславовичу нужно будет заплатить до 1 млн евро.

Об этом сообщает журналист Футбольного формата Олег Ящук.

В противном случае УАФ будет рассматривать варианты с другими кандидатами на пост нового тренера сборной Украины.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Ранее мы писали, что главную команду страны может возглавить Александр Петраков, под руководством которого молодежная сборная Украины U-20 в 2019 году стала чемпионом мира.

Александр Петраков / Фото: УАФ

Реклама

Нового тренера сборной Украины планируют назначить 12 августа.

При этом, в контексте Сергея Реброва, босс УАФ Андрей Павелко говорил, что речь идет о контракте до финиша немецкого Евро-2024, но с задачей – попасть и на ЧМ-2022.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

Как объяснили в УАФ, Шева не стал продлевать контракт потому, что решил попробовать себя на клубном уровне.

Читайте также: Ребров – тренер сборной Украины: реакция Шевченко