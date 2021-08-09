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Тренер чемпионов мира может возглавить главную сборную страны

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
9 августа, 23:21
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Вместо Сергея Реброва временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины может стать Александр Петраков
Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: ФФУ

Как уже сообщалось, 12 августа Исполком УАФ должен назвать имя нового тренера сборной Украины. Основной претендент на эту должность – Сергей Ребров сейчас находится в Киеве и 10 августа должен встретиться с руководством УАФ, сообщает Meta-ratings.

По данным источника, 11 августа Сергей Станиславович вернется в ОАЭ, где связан годичным контрактом с местным клубом Аль-Айн. После встречи с руководством станет известно сможет ли украинский специалист разорвать действующий контракт.

Сергей Ребров
Сергей Ребров / Фото: Getty Images

В случае неудачного исхода переговоров, УАФ сосредоточится на поиске нового кандидата на пост главного тренера национальной сборной.

По данным Meta-ratings, если Аль-Айн не отпустит Реброва в сборную, то исполняющим обязанности главного тренера могут предложить Александру Петракову, под чьим руководством молодежная сборная Украины U-20 становилась чемпионом мира в 2019 году.

В тренде

Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: УАФ

На данный момент Александр Петраков возглавляет юношескую сборную Украины U-18.

Сообщается, что кроме Реброва Исполком УАФ не будет рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера сборной Украины.

Ранее была информация, что Мирон Маркевич подал в отставку с поста главы комитета сборных УАФ и ему никто не предлагал возглавить главную команду страны.

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