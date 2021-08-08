Надолго! Назван срок контракта Реброва и сборной Украины

Сергей Ребров может быть утвержден новым главным тренером сборной Украины не 9 августа, а 12-го, а контракт с ним будет рассчитан до Евро-2024 в Германии

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил факт переговоров с Сергеем Ребровым, прилетевшим в Киев, чтобы возглавить сборную Украины.

Правда, Аль-Айн из ОАЭ, где Ребров не проработал и двух месяцев, отказывается отпускать его в сборную Украины. И это может отложить объявление Сергея Станиславовича новым коучем "сине-желтых" на несколько дней – с 9 августа, как планировалось ранее, на 12-е.

"Да, мы виделись сегодня с Сергеем, для него сейчас очень ответственный момент. Он понимает все юридические вопросы, которые сейчас в переговорном процессе. Он видит в сборной большой потенциал – не рассматривается то, что у нас потеряны все шансы на ЧМ-2022. Видит, что есть шансы, и они очень большие", – сказал Андрей Павелко в эфире программы Великий футбол

Андрей Павелко

"Ребров очень профессиональный тренер, и мы бы хотели видеть его во главе сборной Украины. Есть моменты, которые сейчас очень важны. Я бы не забегал наперед. В понедельник будет заслушана информация о кандидатах на пост тренера нашей сборной, но окончательное решение может быть принято чуть позже, например – в четверг, 12 августа", – уточнил Павелко

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

"Мы хотим, чтобы новый тренерский штаб видел свое будущее до Евро-2024. Думаю, это помогло бы и внутри команды, и штабу"

Сергей Ребров с женой / Фото: Instagram

"Я считаю, Сергей Ребров – очень и очень хорошая перспектива для Украины на несколько отборочных циклов", – подытожил Павелко

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

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Напомним, 1 августа об уходе из сборной заявил ее теперь уже бывший тренер Андрей Шевченко. Как сказали в УАФ, Шева не стал продлевать контракт, потому что решил попробовать себя на клубном уровне.