Будем ждать до четверга: имя нового наставника сборной Украины объявят 12 августа

Состоявшийся исполком УАФ не смог утвердить кандидатуру Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины. Рассмотрение вопроса переносится на четверг

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Сегодня, 9 августа, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором должны были представить нового главного тренера сборной Украины.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

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Новый дуэт – Ребров и сборная Украины / Фото: Reuters

По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера национальной сборной команды Украины и в срок до 12 августа 2021 проинформировать Исполком УАФ об их итогах.

Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Следующее заседание Исполкома УАФ запланировано провести в Доме футбола в четверг 12 августа.

Напомним, что главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины является Сергей Ребров.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Но вначале ему необходимо уладить все вопросы расторжения контракта со своим клубом Аль-Айн, который он тренировал два месяца.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно подал в отставку с поста главного тренера сборной Украины. Как объяснили в УАФ, Шева не стал продлевать контракт потому, что решил попробовать себя на клубном уровне.