19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"У суперника України у плей-оф лише одна перевага". Нагорняк оцінив шанси виходу на ЧС-2022

Сергій Шаховець
18 листопада, 10:22
Відомий український тренер Сергій Нагорняк не хоче бачити у плей-оф суперником збірної України команди Італії та Португалії

Збірна України зіграє у плей-оф за вихід на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

В останньому турі групового відбору на мундіаль збірна України обіграла Боснію – 2:0 та пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022. Про подальші перспективи команди Петракова в інтерв'ю Meta-ratings розповів наставник збірної України U-18 Сергій Нагорняк.

Читайте також: Збірна України отримала нового головного тренера наступного дня після перемоги у Боснії

Реклама

Найголовніше, що збірна України з рахунком 2:0 виграла і пройшла далі. Це найголовніше. Особливо, коли в заключній грі все вирішується і доля путівки до плей-оф залежить не тільки від тебе. Головне, що здобули результат.

Так, були помилки, але зрозуміло, що не без цього. Видно було, особливо у першому таймі, що у напрузі команда. Не все виходило. Але хлопці – молодці. Вони забили перший м'яч і згодом усе стало на свої місця.

Що ж до подальшого шляху у кваліфікації, то почекаємо жеребкування. Єдиний мінус у тому, що перший матч гратимемо на виїзді. Звісно, не хотілося б у суперники Італію та Португалію.

Петраков сказав, що не важливо, яким буде суперник, оскільки Україна будь-яку команду обіграє та вийде на мундіаль?

Впевненість головного тренера, звісно, впливає на команду. Він вірить у команду. Молодці! Так і треба.

Єдина перевага нашого суперника буде в тому, що ми гратимемо в гостях. Не більше того. Все-таки підтримка своїх глядачів дорогого вартує", – поділився своєю думкою Нагорняк.

Реклама

Нагадаємо, що відразу після виходу збірної України до плей-оф, наставник команди Олександр Петраков заявив, що "синьо-жовті" вийдуть на ЧС-2022 незалежно, хто потрапить за жеребом.

Однак букмекери з ним не згодні. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 – майже примарні.

Реклама

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

Читайте також: