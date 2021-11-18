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27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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"У соперника Украины в плей-офф лишь одно преимущество". Нагорняк оценил шансы выхода на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
18 ноября, 10:22
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк не хочет видеть в плей-офф соперником сборной Украины команды Италии и Португалии

Сборная Украины сыграет в плей-офф за выход на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнем туре группового отбора на мундиаль сборная Украины обыграла Боснию – 2:0 и пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022. О дальнейших перспективах команды Петракова в интервью Meta-ratings рассказал наставник сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк.

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"Самое главное, что сборная Украины со счетом 2:0 выиграла и прошла дальше. Это самое главное. Особенно, когда в заключительной игре все решается и судьба путевки в плей-офф зависит не только от тебя. Самое главное, что добыли результат.

Да, были ошибки, но, понятно, что не без этого. Видно было, особенно в первом тайме, что в напряжении команда. Не все получалось. Но ребята – молодцы. Они забили первый мяч и потом все стало на свои места.

Что касается дальнейшего пути в квалификации, то давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль?

Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно.

Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит", – поделился своим мнением Нагорняк.

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Напомним, что сразу после выхода сборной Украины в плей-офф, наставник команды Александр Петраков заявил, что "сине-желтые" выйдут на ЧМ-2022 независимо, кто попадется по жребию.

Однако букмекеры с ним не согласны. По их прогнозам, шансы Украины попасть в финальную часть ЧМ-2022 – почти призрачные.

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Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

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