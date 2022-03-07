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Тесть ексгравця Шахтаря загинув на війні

Максим Мельник
7 березня, 21:39
Батько дружини Давида Хочолави з перших днів бойових дій захищав рідний Харків від російських окупантів

Давид і Юлія / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що осколок російського снаряда вбив тренера Шахтаря. І ось нова трагедія у "гірницькій" родині. Вбитий тесть колишнього гравця донецького клубу Давида Хочолави.

Як повідомляє сайт Копенгагена, батько дружини футболіста загинув, захищаючи Україну від російських військ.

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Давид Хочолава народився у Грузії, де й розпочинав свою кар'єру. Потім переїхав в Україну, виступав за одеський Чорноморець та донецький Шахтар. Влітку минулого року перейшов до Копенгагена.

2020 року Давид одружився на харків'янці Юлії Сидоренко. Щойно почалася війна, Юлія писала у соцмережах, що її батько захищає рідне місто від окупантів.

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