Тесть ексгравця Шахтаря загинув на війні

Давид і Юлія / Фото: Instagram
Раніше ми писали, що осколок російського снаряда вбив тренера Шахтаря. І ось нова трагедія у "гірницькій" родині. Вбитий тесть колишнього гравця донецького клубу Давида Хочолави.
Як повідомляє сайт Копенгагена, батько дружини футболіста загинув, захищаючи Україну від російських військ.
Давид Хочолава народився у Грузії, де й розпочинав свою кар'єру. Потім переїхав в Україну, виступав за одеський Чорноморець та донецький Шахтар. Влітку минулого року перейшов до Копенгагена.
2020 року Давид одружився на харків'янці Юлії Сидоренко. Щойно почалася війна, Юлія писала у соцмережах, що її батько захищає рідне місто від окупантів.
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