Тесть экс-игрока Шахтера погиб на войне

Давид и Юлия / Фото: Instagram
Ранее мы писали, что осколок российского снаряда убил тренера Шахтера. И вот новая трагедия в "горняцкой" семье. Погиб тесть бывшего игрока донецкого клуба Давида Хочолавы.
Как сообщает сайт Копенгагена, отец жены футболиста был убит защищая Украину от российских войск.
Давид Хочолава родился в Грузии, где и начинал свою карьеру. Затем переехал в Украину, выступал за одесский Черноморец и донецкий Шахтер. Летом прошлого года перешел в Копенгаген.
В 2020 году Давид женился на харьковчанке Юлии Сидоренко. Как только началась война, Юлия писала в соцсетях, что ее отец защищает родной город от оккупантов.
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