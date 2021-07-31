Не пити і не вити на місяць? Що означають дивні знаки в Токіо

Дивний знак у парку Токіо / Фото: Любомир Луканюк
Повертаючись вночі додому зі змагань побачив незвичайний знак на вході в парк. На одному зображенні були перекреслені люди зі склянками в руках. Тут все зрозуміло – не можна пити. А на іншому фото – закреслені люди, які дивляться на місяць. Разом склалася картинка: "Не можна набухатися і вити на місяць".
Це було б смішно. Але як пояснила мені Анастасія, яка живе в Токіо, суть знака в тому, що не можна вживати алкоголь в парку. А також не можна збиратися групами в нічний час. Це все через антіковідні заходи.
Причому тут місяць? Виявилося, в японців є свято Цукімі – дослівно "споглядання місяця". Восени, у вересні і жовтні, над Токіо можна спостерігати величезний місяць. Тоді місцеві жителі щоночі виходять в парки і на набережні, влаштовують пікніки і милуються небесним світилом.
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