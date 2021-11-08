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Справжній чемпіон! Зеєдорф розсипався у компліментах Шеві

Сергій Шаховець
8 листопада, 22:28
Екс-футболіст Мілана Кларенс Зеєдорф привітав свого колишнього одноклубника із призначенням на посаду головного тренера клубу Дженоа

Андрій Шевченко та Кларенс Зеєдорф / Фото: Instagram

Легендарний голландський футболіст опублікував у своєму Instagram пост, у якому побажав удачі своєму товаришеві за Міланом.

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"Мій друг, хочу побажати тобі удачі у новій пригоді.

Серія А знову вітає справжнього чемпіона на полі та за його межами.

Я з нетерпінням чекаю на твою появу на тренерському містку Дженоа", – написав Зеєдорф.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив найстаріший італійський клуб Дженоа.

Український фахівець уже встиг відвідати штаб-квартиру та тренувальну базу свого нового клубу.

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Завтра відбудеться презентація Шевченка в якості нового головного тренера команди на стадіоні Луїджі Фераріс.

У Серії А Шевченко, будучи футболістом, виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік та у сезоні 2008/09. Нападник зіграв 322 гри у футболці італійського клубу, відзначившись 175 забитими м'ячами та 45 результативними передачами.

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У складі "росонері" Шевченко ставав чемпіоном Італії (2003/04), володарем Кубка Італії (2002/03) та Суперкубком Італії (2004). На євроарені українець вигравав Лігу чемпіонів (2002/03) та Суперкубок УЄФА (2003).

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