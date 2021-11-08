Настоящий чемпион! Зеедорф рассыпался в комплиментах Шеве

Андрей Шевченко и Кларенс Зеедорф / Фото: Instagram
Легендарный голландский футболист опубликовал в своем Instagram пост, в котором пожелал удачи своему товарищу по Милану.
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"Мой друг, хочу пожелать тебе удачи в новом приключении.
Серия А снова приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами.
Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике Дженоа", – написал Зеедорф.
Напомним, 7 ноябре Андрей Шевченко возглавил старейший итальянский клуб Дженоа.
Украинский специалист уже успел посетить штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба.
Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового главного тренера команды на стадионе Луиджи Феррарис.
В Серии А Шевченко, будучи футболистом, выступал за Милан с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/09. Нападающий сыграл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.
В составе "россонери" Шевченко становился чемпионом Италии (2003/04), обладателем Кубка Италии (2002/03) и Суперкубка Италии (2004). На евроарене украинец выигрывал Лигу чемпионов (2002/03) и Суперкубок УЕФА (2003).
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