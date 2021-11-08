Шевченко первым делом хочет купить в Дженоа земляка своей жены

Не успел Андрей Шевченко заступить на должность главного тренера Дженоа, как поползли слухи о новичках итальянской команды. Первым в команду сватают игрока сборной США

Шевченко хочет видеть в Дженоа Пулишича / Фото: Getty Images, REUTERS

По сообщениям СМИ, Андрей Шевченко в первую очередь, хочет видеть в команде полузащитника Челси и сборной США Кристиана Пулишича.

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Некоторое время назад Шева лестно отзывался об игре американца. Экс-тренер сборной Украины отмечал, что Кристиан отлично адаптируется к команде и справляется с давлением. Он считал, что Пулишич играет хорошо и в будущем станет одним из лидеров Челси.

Кристиан Пулишич. Фото: Reuters

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Отметим, что transfermarkt оценивает 23-летнего американца в 50 миллионов евро. Хотя в 2019 году лондонцы заплатили за игрока 64 млн евро и вряд ли расстанутся за меньшую сумму.

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Ранее мы писали, что Андрей Шевченко будет далеко не самым высокооплачиваемым человеком в Дженоа.

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

Отметим, что Пулишич лишь недавно восстановился после серьезной травмы, из-за которой практически не играл в этом сезоне. На его счету только четыре матча и один гол.

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Кстати, если трансфер таки состоится, Пулишичи станет самым дорогим игроком Дженоа. Сейчас игроков такого калибра там и близко нет. Самым дорогим подопечным Шевы на данный момент является Зиньо Ванхеусден – 12 млн евро.