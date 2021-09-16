15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Магучіх після обіймів з росіянкою: "Тепер з'явилися інструкції, як поводитися"

Андрій Трофімов
16 вересня, 14:47
Українська стрибунка у висоту розповіла про наслідки її скандальних обіймів з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

З українськими спортсменами провели роз'яснювальну роботу щодо поведінки на змаганнях після скандалу, пов'язаного з обіймами українки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене в олімпійському Токіо.

Читайте також: Більше не хочу! Ласіцкене зробила останню заяву про обійми з Магучіх

"Інструкції з'явилися. Рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому", – сказала з цього приводу сама Магучіх в інтерв'ю Iнформатору

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

"Звісно, було емоційно важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося, – додала Магучіх. – Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це. Дякую їй і моїм батькам, які мене підтримували, і ще багатьом людям, які надавали підтримку. Це допомагало не опускати руки".

Нагадаємо, після олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене в Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх викликали на килим в Міноборони.

А колишня народна депутатка Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити її громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила українського громадянства", – заявила Фаріон

У відповідь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі кусатимуть лікті.

Як ми писали, серед тих, хто кличе до себе Магучіх і її тренера, є і РФ.

Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Уже за місяць після Олімпіади з'явилося ще одне фото, на якому пліч-о-пліч опинилися Магучіх і Ласіцкене. Уже на етапі Діамантової ліги в Цюріху. Цього разу українка скипіла, заявивши, що рука на її плечі належить не росіянці.

Додамо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.

Реклама