15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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28 сентября 22:00
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Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Магучих после объятий с россиянкой: "Теперь появились инструкции, как себя вести"

Андрей Трофимов
16 сентября, 14:47
Украинская прыгунья в высоту рассказала о последствиях ее скандальных объятий с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

С украинскими спортсменами провели разъяснительную работу относительно поведения на соревнованиях после скандала, связанного с объятиями украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене в олимпийском Токио.

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"Инструкции появились. Двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", – сказала по этому поводу сама Магучих в интервью Информатору

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

"Конечно, было эмоционально тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось, – добавила Магучих. – Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки".

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава попала под волну критики. Магучих вызвали на ковер в Минобороны.

А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

В ответ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

Как мы писали, среди тех, кто зовет к себе Магучих и ее тренера, есть и РФ.

Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Уже спустя месяц после Олимпиады появилось еще одно фото, на котором бок о бок оказались Магучих и Ласицкене. Уже на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. В этот раз украинка вскипела, заявив, что рука на ее плече принадлежит не россиянке.

Добавим, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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