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Магучих и ее тренеру предлагают сменить гражданство: Россия среди претендентов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 августа, 14:41
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После возвращения с бронзовой и скандальной для себя Олимпиады в Токио Ярослава Магучих рассказала о попытках других стран переманить ее к себе
Ярослава Магучих с Татьяной Степановой
Ярослава Магучих с Татьяной Степановой / Фото: Instagram

Ярослава Магучих, объятия которой с россиянкой Марией Ласицкене стали главным олимпийским скандалом для Украины, сообщила об интересе к ее персоне со стороны других стран.

"Мне много кто предлагал – и мне писали, и моему тренеру", – приводит слова 19-летней бронзовой призерки Токио Ярославы Магучих НВ

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Тренер Магучих, Татьяна Степанова, в комментарии Суспільне конкретизировала, откуда ей, Степановой, поступают предложения – Россия, Германия, Кипр, Австралия.

Магучих и ее тренер. Фото – Instagram

Однако, по словам Магучих, эти предложения она даже не рассматривает.

"Я люблю свою страну, хочу прославлять спорт в нашей стране, у меня даже есть мечта – тренировать детей, чтобы они тоже поднимались на олимпийский пьедестал", – говорит Магучих

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На Играх-2024 в Париже Ярослава намерена добавить к уже добытой бронзе золото: "Мне будет 23, я буду уже опытнее".

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Ранее Магучих заявила, что ее объятия с чемпионкой Игр-2020 с россиянкой Ласицкене "не были выражением какой-то политической позиции".

"И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене", – сказала Ярослава

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Отметим, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
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flag Италия ИталияIT
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