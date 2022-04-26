Історія однієї фотографії. Лікар вигадав для інвалідів війни Олімпіаду

Учасники Сток-Мандевілльских ігор 1948 року
Лікар Сток-Мандевільського реабілітаційного шпиталю Людвіг Гуттман був затятим прихильником використання спорту для поліпшення якості життя інвалідів з ураженням спинного мозку.
Тому у 1948 році він зібрав британських інвалідів-візочників Другої світової війни і вигадав для них реабілітацію у вигляді змагань.
Це були Сток-Мандевілльські ігри колясочників і за часом проведення збігалися з Олімпійськими іграми в Лондоні.
Це наштовхнуло Гуттмана на думку – створення міжнародних змагань для спортсменів-інвалідів.
Його мрія стала реальністю у 1960 році. У Римі пройшли перші Паралімпійські ігри, у яких брали участь не тільки ветерани війни.
До столиці Італії приїхали 400 спортсменів на візках із 23 країн. З цього часу почався бурхливий розвиток паралімпійського руху в усьому світі.
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