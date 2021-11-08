Джошуа охолонув. Тепер ясно, хто готуватиме Ей-Джея до бою з Усиком

Роб Маккрекен залишається тренером Ентоні Джошуа / Фото: Sky Sports

Після сенсаційної поразки на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" українському боксерові Олександру Усику Ей-Джей активував пункт контракту про бій-реванш.

Щоб підійти до майбутнього поєдинку у всеозброєнні, Джошуа активно зайнявся пошуком нового тренера. Але, мабуть, щось пішло не так.

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Промоутер Ей-Джея Едді Гірн спробував пояснити мету поїздки екс-чемпіона світу до Америки, але своїми відповідями ще більше заплутав ситуацію.

"Вірю, що Джошуа просто потрібні зміни у навколишньому середовищі. Чесно? Мене трохи втомили питаннями на кшталт: "Едді, то хто ж стане новим тренером Ентоні?"

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

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Моя відповідь залишилася без змін: це та людина, в яку він вірить, з яким йому зручно, людина, з якою вони можуть змінити хід бою в потрібний момент. Маккрекен – не просто тренер Джошуа. Він його наставник та радник. Вірю, що та поїздка (до Америки) – гарна ідея для Джошуа. Адже він у Шефілді з 18 років. Метою поїздки не було знайти нового тренера. Метою поїздки було дізнатися щось нове, навчитися чогось ще, змінити атмосферу", – цитує слова Гірна vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Як бачимо з відповідей промоутера, Джошуа вирішив не змінювати свого наставника і, швидше за все, Маккрекен готуватиме його до бою з Усиком.

Раніше повідомлялося, що головною причиною поразки британця стала неправильна тактика на бій, яку запропонував тренер Ей-Джея Роб Маккрекен. Після чого Джошуа вирушив до Америки на пошуки нового тренера.

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Джошуа відразу покинув Шилдса / Фото: Reuters, Instagram

Зазначимо, бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися у березні-квітні 2022 року.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон . Усик раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

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