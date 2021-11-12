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Бути зіркою тенісу – дороге задоволення. Яку зарплату мав тренер Світоліної

Сергій Шаховець
12 листопада, 18:41
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, скільки заробляють тренери у тенісі

Еліна Світоліна оголосила про розставання зі своїм тренером / Фото: Twitter

Незважаючи на виграш Еліною Світоліною бронзової медалі на Олімпіаді-2020, загалом сезон для українки склався невдало. Як підсумок – спортсменка залишила ТОП-10 в рейтингу WTA .

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Невдалі виступи Еліни Світоліної цього сезону призвели до завершення співпраці з її багаторічним тренером Ендрю Беттлсом. Про те, як відбулося розставання з наставником, а також скільки заробляють тренери у тенісі, Еліна розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ.

"З Ендрю Беттлсом ми розлучилися у добрих стосунках. Як тільки ми сіли обговорювати плани на наступний сезон, ми знали, що прийшли вже до глухого кута і потрібно щось змінювати. Першою про завершення співпраці сказала я. Це було непросто.

Я дуже ретельно вибираю людей у свою команду. Зараз я не поспішаю і почекаю хорошу кандидатуру, яка підійде мені і з якою ми зможемо досягти моїх завдань.

Скільки заробляють тренери у тенісі? Все залежить від їхнього рівня. Якщо ти не входиш до топ-100, топ-150, то можеш найняти тренера за 3 тисячі євро на місяць. На тобі також і витрати на переїзд, харчування та проживання тренера.

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Якщо ти гравець топ-100, то зарплата у твого тренера буде 6-7 тисяч євро. Є відсоток і від призових, але це вже обговорюється індивідуально із гравцем, його агентом.

Якщо ти гравець топ-10 , то платитимеш мінімум 12 тисяч зарплати наставникові плюс відсотків по 10 від призових з кожного змагання.

Найбільш топ-тренери можуть отримувати і по 20 тисяч, а у наставників, які самі є екс-гравцями і вигравали Шоломи, зарплата ще вища", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що цього сезону Еліна Світоліна заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів. З них тільки на зарплату тренеру необхідно віддати приблизно 144 тисячі , плюс 129 тисяч – відсоток призових. І це не рахуючи побутових витрат на тренера.

Незважаючи на невдалий рік у плані кар'єри, в особистому житті української тенісистки сталася приємна подія. У липні місяці, Еліна та французький тенісист Гаель Монфіс зіграли весілля у Женеві.

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Ще одним бонусом для найкращої української тенісистки стала поява іменної зірки у столиці по сусідству із зірками Шевченка, Бубки та інших знаменитих спортсменів.

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