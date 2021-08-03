Бродський обізвав Шеву "г*ндоном"

Бродський vs Шевченко / Фото: Reuters
Михайло Бродський, який очолює Федерацію баскетболу України, жорстко відреагував на відхід Андрія Шевченка з поста наставника футбольної збірної країни.
"Звісно, Андрій Шевченко має право хотіти 3 млн, але я вважаю, що він гандон. Фу", – написав Бродський у себе в Facebook
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко був готовий продовжити контракт, якби всьому його штабу, включаючи самого Шеву, забезпечили річну зарплату в 3 млн доларів. Однак в УАФ нібито не погоджувалися платити більше, ніж 1,5 млн доларів.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters
Михайло Бродський
Раніше ми писали, що збірну України готується очолити Маркевич, але не виключений і варіант з Ребровим. Нового тренера мають призначити 9 серпня.
При цьому в УАФ заявили, що Шевченко пішов, тому що вирішив спробувати себе на клубному рівні.
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