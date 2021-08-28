Украина ворвалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

На счету Украины восемь золотых медалей, 17 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует в общем зачете Китай, который завоевал уже 77 наград!
Читайте также: Фантастика! Сразу два украинца на пьедестале Токио-2020
Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 28 августа:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|30
|21
|26
|77
|2
Великобритания
|16
|12
|15
|43
|3
РПК
|13
|7
|20
|40
|4
США
|11
|7
|4
|22
|5
Украина
|8
|17
|9
|34
|6
Австралия
|7
|9
|11
|27
|7
Азербайджан
|7
|0
|2
|9
|8
Бразилия
|6
|5
|12
|23
|9
Нидерланды
|6
|5
|5
|16
|10
Италия
|5
|7
|6
|18
|11
Испания
|4
|8
|2
|14
|12
Узбекистан
|4
|4
|3
|11
|13
Франция
|3
|6
|10
|19
|14
Беларусь
|3
|0
|1
|4
|15
Япония
|2
|4
|7
|13
|16
Колумбия
|2
|3
|4
|9
|17
Израиль
|2
|1
|0
|3
|17
Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|19
Бельгия
|2
|0
|3
|5
|19
Мексика
|2
|0
|3
|5
|21
ЮАР
|2
|0
|0
|2
|22
Канада
|1
|5
|2
|8
|23
Польша
|1
|2
|6
|9
|24
Венгрия
|1
|2
|1
|4
|25
Иран
|1
|2
|0
|3
|25
Казахстан
|1
|2
|0
|3
|27
Алжир
|1
|1
|3
|5
|28
Дания
|1
|1
|1
|3
|28
Тунис
|1
|1
|1
|3
|30
Ирландия
|1
|1
|0
|2
|30
Швейцария
|1
|1
|0
|2
|32
Нигерия
|1
|0
|2
|3
|33
Иордания
|1
|0
|1
|2
|33
Словакия
|1
|0
|1
|2
|35
Чили
|1
|0
|0
|1
|35
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|35
Малайзия
|1
|0
|0
|1
|35
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|39
Египет
|0
|4
|1
|5
|40
Германия
|0
|2
|5
|7
|41
Болгария
|0
|2
|0
|2
|41
Латвия
|0
|2
|0
|2
|43
Корея
|0
|1
|7
|8
|44
Греция
|0
|1
|3
|4
|45
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|46
Румыния
|0
|1
|1
|2
|46
Венесуэла
|0
|1
|1
|2
|48
Австрия
|0
|1
|0
|1
|48
Чехия
|0
|1
|0
|1
|48
Грузия
|0
|1
|0
|1
|48
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|52
Турция
|0
|0
|6
|6
|53
Таиланд
|0
|0
|3
|3
|54
Литва
|0
|0
|2
|2
|55
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|55
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|55
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|55
Черногория
|0
|0
|1
|1
|55
Норвегия
|0
|0
|1
|1
|55
Тайбэй
|0
|0
|1
|1
|55
Уганда
|0
|0
|1
|1