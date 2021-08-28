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Украина ворвалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 августа, 16:55
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Украина улучшила свои позиции в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио после 28 августа. Наша команда поднялась на пятое место, а по количеству наград мы и вовсе четвертые!
Украинцы ударно выступили на Паралимпиаде-2020 28 августа
Украинцы ударно выступили на Паралимпиаде-2020 28 августа / Фото: REUTERS

На счету Украины восемь золотых медалей, 17 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует в общем зачете Китай, который завоевал уже 77 наград!

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 28 августа:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

30212677
2

Великобритания

16121543
3

РПК

1372040
4
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США

117422
5

Украина

817934
6

Австралия

791127
7

Азербайджан

7029
8

Бразилия

651223
9
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Нидерланды

65516
10

Италия

57618
11

Испания

48214
12

Узбекистан

44311
13

Франция

361019
14
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Беларусь

3014
15

Япония

24713
16

Колумбия

2349
17

Израиль

2103
17

Новая Зеландия

2103
19

Бельгия

2035
19

Мексика

2035
21

ЮАР

2002
22

Канада

1528
23

Польша

1269
24

Венгрия

1214
25

Иран

1203
25

Казахстан

1203
27

Алжир

1135
28

Дания

1113
28

Тунис

1113
30

Ирландия

1102
30

Швейцария

1102
32

Нигерия

1023
33

Иордания

1012
33

Словакия

1012
35

Чили

1001
35

Эфиопия

1001
35

Малайзия

1001
35

Сингапур

1001
39

Египет

0415
40

Германия

0257
41

Болгария

0202
41

Латвия

0202
43

Корея

0178
44

Греция

0134
45

Индонезия

0123
46

Румыния

0112
46

Венесуэла

0112
48

Австрия

0101
48

Чехия

0101
48

Грузия

0101
48

Вьетнам

0101
52

Турция

0066
53

Таиланд

0033
54

Литва

0022
55

Аргентина

0011
55

Сальвадор

0011
55

Гонконг

0011
55

Черногория

0011
55

Норвегия

0011
55

Тайбэй

0011
55

Уганда

0011

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Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
30
21
26
77
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
12
15
43
3
flag ПКР ПКРRPC
13
7
20
40
4
flag США СШАUS
11
7
4
22
5
flag Украина УкраинаUA
8
17
9
34
6
flag Австралия АвстралияAU
7
9
11
27
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
7
0
2
9
8
flag Бразилия БразилияBR
6
5
12
23
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
5
5
16
10
flag Италия ИталияIT
5
7
6
18
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Александрия
6
7:5
11
6
Днепр-1
5
10:5
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Ингулец
6
8:11
7
9
Металлист 1925
5
5:8
6
10
Колос
4
2:2
5
11
Верес
5
3:7
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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Суббота, 28 августа
3:0
Смотри на: О матче
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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1
Бельгия Бельгия
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2
Бразилия Бразилия
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3
Франция Франция
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4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
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9
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