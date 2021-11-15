Не выходит на связь: теннисистка пропала после обвинений вице-премьера в сексуальном насилии

Победительница двух турниров "Большого шлема" в парном разряде китаянка Пэн Шуай не выходит на связь более полутора недель

Шуай Пэн / Фото: Associated Press

Ранее Пэн Шуай рассказала в китайской соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Сообщение было удалено примерно через 20 минут после того, как оно было впервые показано на сайте, и все ее недавние сообщения были удалены с сайта.

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Поисковые запросы по именам Пэн Шуай и Чжан Гаоли все еще были заблокированы в социальной сети и в поисковой системе Baidu. Официальная учетная запись теннисистки все еще была активна, но поиски с ее именем не дали результатов на платформе.

59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своем твиттере запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai.

"Не будем молчать. Где Пэн Шуай?" – написала Ализе Корне.

Let's not remain silent #WhereIsPengShuai — Alize Cornet (@alizecornet) November 13, 2021

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WTA дала комментарий по поводу ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

"Недавние события в Китае, связанные с игроком WTA Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, занимающаяся проблемами женщин, мы остаемся верны принципам, на которых мы были основаны — равенство, возможности и уважение. Мы благодарим Пэн Шуай за ее удивительные мужество и силу, с которыми она выступила. Женщины по всему миру обретают свой голос, чтобы несправедливость могла быть исправлена. Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен надлежащим образом, то есть обвинения должны быть расследованы полностью, справедливо, прозрачно и без цензуры", – говорится в заявлении организации.

Пэн завершила карьеру в 2018 году. Она дважды за карьеру выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде и выиграла 25 турниров WTA. Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.