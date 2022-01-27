Водитель – насмерть, спортсменка – в больнице: лыжница не доехала на Олимпиаду-2022

Бруна Моура должна была представлять Бразилию на зимних Играх в Пекине, но оказалась в больнице после аварии

Моура - одна из лучших лыжниц континента / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильская лыжница Бруна Моура попала в жуткое ДТП по дороге из Австрии в Мюнхен.

Спортсменка отбыла карантин из-за коронавируса и готовилась улететь в Китай на Олимпийские игры.

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Вез ее водитель, который совершил опасный обгон на дороге и врезался в грузовик. Мужчина умер на месте. А Моуру на вертолете доставили в больницу.

У 27-летней спортсменки диагностировали переломы стопы, руки, трех ребер и левого плеча.

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"Я сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Врачи сказали, что это меня спасло. Я не поеду на зимнюю Олимпиаду, но я жива", – цитирует Бруну Globo.

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Напомним, зимние Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах. По словам нашего министра спорта, он будет доволен и одной наградой.