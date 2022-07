Украинец защитил звание сильнейшего человека планеты

Украинский стронгмен Алексей Новиков защитил звание сильнейшего человека планеты! Ранее наш спортсмен стал сильнейшим человеком Европы.

Алексей Новиков завоевал второй титул чемпиона на турнире The Strongman Classic 2022 в Лондоне. Наш атлет набрал 54 балла, что позволило ему занять первую место на пьедестале. Вторая позиция у представителя Канады Митчела Гуппера (42 балла), а топ-3 замкнул американец Эван Синглтон (41,5 балла).

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0