Українець захистив звання найсильнішої людини планети

Стронгмен Олексій Новіков другий рік поспіль став найкращим на турнірі The Strongman Classic 2022

Олексій Новіков - найсильніша людина у світі / Фото: Колаж: Сьогодні

Український стронгмен Олексій Новіков захистив звання найсильнішої людини планети! Раніше наш спортсмен став найсильнішою людиною Європи.

Олексій Новіков завоював другий титул чемпіона на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні. Наш атлет набрав 54 бали, що дозволило йому посісти перше місце на п'єдесталі. Друга позиція у представника Канади Мітчела Гуппера (42 бали), а топ-3 замкнув американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

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The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!!

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0 - GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) Липень 9, 2022

Після перемоги Новіков закликав усіх фанатів жертвувати гроші захисникам України, які воюють із Росією: