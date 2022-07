Українець захистив звання найсильнішої людини планети

Український стронгмен Олексій Новіков захистив звання найсильнішої людини планети! Раніше наш спортсмен став найсильнішою людиною Європи.

Олексій Новіков завоював другий титул чемпіона на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні. Наш атлет набрав 54 бали, що дозволило йому посісти перше місце на п'єдесталі. Друга позиція у представника Канади Мітчела Гуппера (42 бали), а топ-3 замкнув американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

