Подкопаева рядом, а где Баюл? Министр спорта – о скандале с фигуристкой

Украинские власти отреагировали на отказ первой олимпийской чемпионки нашей страны, фигуристки Оксаны Баюл, от гражданства Украины.
Напомним, Баюл объявила об этом после того, как ее не позвали на празднование 30-летие Независимости Украины.
"27 лет назад Оксана Баюл уехала в США. Она не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека, – заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Hromadske. – Много наших чемпионов сейчас тоже живут в США, в Израиле, в Германии. Нам тогда нужно всех приглашать"
"Не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет, целую жизнь, живет в США".
"Я очень уважаю первого олимпийского чемпиона (летних Игр) Вячеслава Олейника. Он тоже первый. Он скромный человек, мощный. Его все уважают, он живет в Украине".
"Почему Лилия Подкопаева, абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках? Она рядом со спортом, с федерацией гимнастики. Недавно умер заслуженный тренер Остапенко. Лилия прилетела из США, помогла с похоронами".
"Если у человека есть любовь к Украине, желание быть рядом, то он всегда будет рядом. Но Баюл... Я вообще не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова".
При этом Гутцайт добавил, что все-таки пытался пригласить ее на празднования в Киев из Лас-Вегаса, где она живет.
"Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи. Это было еще до начала празднований. Она не ответила. Я хотел ее пригласить, так как услышал, что у нее есть какая-то обида", – отметил Гутцайт.
Напомним, не пригласили на празднование 30-летия Независимости и самую титулованную спортсменку Украины – 4-кратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову.
"Яну Клочкову я очень уважаю. Она выигрывала олимпийские медали на моих глазах. Я общался с федерацией о том, почему Яну не пригласили. Они сказали, что за три дня ей звонили, но она не отвечала", – говорит Гутцайт.
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"Самой интересно, почему меня не пригласили, – недоумевала ранее сама Клочкова. – Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно".