Подкопаева рядом, а где Баюл? Министр спорта – о скандале с фигуристкой

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию с Баюл и Клочковой, которые остались за бортом празднования 30-летия Независимости

Вадим Гутцайт и Оксана Баюл / Фото: Instagram

Украинские власти отреагировали на отказ первой олимпийской чемпионки нашей страны, фигуристки Оксаны Баюл, от гражданства Украины.

Напомним, Баюл объявила об этом после того, как ее не позвали на празднование 30-летие Независимости Украины.

"27 лет назад Оксана Баюл уехала в США. Она не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека, – заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Hromadske. – Много наших чемпионов сейчас тоже живут в США, в Израиле, в Германии. Нам тогда нужно всех приглашать"

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Оксана Баюл больше не украинка / Фото: Instagram

"Не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет, целую жизнь, живет в США".

Баюл – олимпийская чемпионка-1994 / Фото: Instagram

"Я очень уважаю первого олимпийского чемпиона (летних Игр) Вячеслава Олейника. Он тоже первый. Он скромный человек, мощный. Его все уважают, он живет в Украине".

"Почему Лилия Подкопаева, абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках? Она рядом со спортом, с федерацией гимнастики. Недавно умер заслуженный тренер Остапенко. Лилия прилетела из США, помогла с похоронами".

Лилия Подкопаева и Олег Остапенко / Фото: Instagram

"Если у человека есть любовь к Украине, желание быть рядом, то он всегда будет рядом. Но Баюл... Я вообще не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова".

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Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

При этом Гутцайт добавил, что все-таки пытался пригласить ее на празднования в Киев из Лас-Вегаса, где она живет.

"Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи. Это было еще до начала празднований. Она не ответила. Я хотел ее пригласить, так как услышал, что у нее есть какая-то обида", – отметил Гутцайт.

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Напомним, не пригласили на празднование 30-летия Независимости и самую титулованную спортсменку Украины – 4-кратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову.

"Яну Клочкову я очень уважаю. Она выигрывала олимпийские медали на моих глазах. Я общался с федерацией о том, почему Яну не пригласили. Они сказали, что за три дня ей звонили, но она не отвечала", – говорит Гутцайт.

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