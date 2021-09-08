Подкопаєва поруч, а де Баюл? Міністр спорту – про скандал із фігуристкою

Українська влада відреагувала на відмову першої олімпійської чемпіонки нашої країни, фігуристки Оксани Баюл, від громадянства України.
Нагадаємо, Баюл оголосила про це після того, як її не покликали на святкування 30-річчя Незалежності України.
"27 років тому Оксана Баюл поїхала до США. Вона не обрала Україну, вона обрала іншу країну. Це справа кожної людини, – заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Hromadske. – Багато наших чемпіонів зараз теж живуть в США, в Ізраїлі, в Німеччині. Нам тоді потрібно всіх запрошувати"
"Не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років, все життя, живе в США".
"Я дуже поважаю першого олімпійського чемпіона (літніх Ігор) В'ячеслава Олійника. Він теж перший. Він скромна людина, потужна. Його всі поважають, він живе в Україні".
"Чому Лілія Подкопаєва, абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, завжди поруч на всіх святах? Вона поруч зі спортом, з федерацією гімнастики. Нещодавно помер заслужений тренер Остапенко. Лілія прилетіла із США, допомогла з похоронами".
"Якщо у людини є любов до України, бажання бути поруч, то вона завжди буде поруч. Але Баюл... Я взагалі не бачив її 27 років в Україні, чув тільки якісь її слова".
При цьому Гутцайт додав, що все-таки намагався запросити її на святкування до Києва з Лас-Вегаса, де вона живе.
"Відверто кажучи, я їй дзвонив, але не було зв'язку. Це було ще до початку святкувань. Вона не відповіла. Я хотів її запросити, оскільки почув, що у неї є якась образа", – зауважив Гутцайт.
Нагадаємо, не запросили на святкування 30-річчя Незалежності і найтитулованішу спортсменку України – 4-разову олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову.
"Яну Клочкову я дуже поважаю. Вона вигравала олімпійські медалі на моїх очах. Я спілкувався з федерацією про те, чому Яну не запросили. Вони сказали, що за три дні їй дзвонили, але вона не відповідала", – каже Гутцайт.
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"Самій цікаво, чому мене не запросили, – дивувалася раніше сама Клочкова. – Можливо, якісь особисті образи. Дуже дивно".