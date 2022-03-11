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Украинцы пишут историю на Паралимпиаде-2022: новый медальный рекорд наших спортсменов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 марта, 12:39
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Паралимпийская сборная Украины продолжает собирать награды в Пекине. Седьмой день соревнований принес нашей команде шесть медалей, половина из которых – золотые
Людмила Ляшенко и Оксана Шишкова
Людмила Ляшенко и Оксана Шишкова / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 11 марта, на Паралимпиаде-2022 в Пекине украинские спортсмены завоевали шесть медалей. Все они получены в разных классах биатлонных гонок на 12,5 км.

Читайте также: Сборная Украины не знает, как и куда возвращаться с Паралимпиады

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Оксана Шишкова, которая выступает середи спортсменов с нарушением зрения, завоевала свое третье золото и в общей сложности пятую награду на Паралимпийских играх в Пекине.

Полный комплект медалей собрала Людмила Ляшенко (класс стоящего). К серебру на 6 км и бронзе на 10 км сегодня Людмила добавила золото.

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Сразу два украинца взошли на пьедестал среди участников с нарушением зрения. Победу праздновал Александр Казик (класс B1), второе место здесь занял Виталий Лукьяненко (класс B3), в активе которого уже два золота Пекина-2022.

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Серебряным медалистом Паралимпиады стал Тарас Радь (класс сидящего LW12).

Бронзу среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата оформил Григорий Волчинский (LW). Это четвертая награда Григория на этой Паралимпиаде.

Благодаря этим наградам Украина вернула себе вторую строчку в медальном зачете. Всего в копилке национальной сборной Украины уже 25 наград: 9 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых на Паралимпиаде-2022.

Сборная Украины досрочно обновила рекорд по количеству золотых медалей, полученных на Паралимпийских играх. Ранее по 7 золотых наград украинцы завоевывали на Паралимпийских играх в 2006 и 2018 годах.

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Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
3 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Биатлон Людмила Ляшенко. Биатлон
1 золото
6
Александр Казик. Биатлон Александр Казик. Биатлон
1 золото
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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