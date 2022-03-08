Девять медалей за день! Украина на втором месте медального зачета Паралимпиады-2022

Украинские паралимпийцы успешно выступили в биатлонных гонках. Золотые медали в активе Виталия Лукьяненко и Ирины Буй

Ирина Буй, Александра Кононова и Людмила Ляшенко - медалисты Паралимпиады-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Четвертый день Паралимпиады-2022 в Пекине принес Украине девять медалей, сообщает сайт НОК Украины. Все они были завоеваны в разных классах биатлонных гонок на 10 км.

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У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие): золото получила Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

Ирина Буй / Фото: Reuters

У мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения, вся первая пятерка осталась за представителями сборной Украины. Виталий Лукьяненко (класс B3) стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Компанию на пьедестале ему составили Анатолий Ковалевский (класс B2) и Дмитрий Суярко (класс B2).

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Вице-чемпионами Парилимпиады-2022 стали Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2). Бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12).

Добавим, что для Оксаны Шишковой эта медаль стала третьей на паралимпийских играх, а для Григория Волчинского вторая.

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После четырех дней соревнований Украина занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022. В активе наших спортсменов 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. А лидируют в медальном зачете хозяева Паралимпиады.