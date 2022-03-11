Українці пишуть історію на Паралімпіаді-2022: новий медальний рекорд наших спортсменів

Паралімпійська збірна України продовжує збирати нагороди у Пекіні. Сьомий день змагань приніс нашій команді шість медалей, половина з яких – золоті

Людмила Ляшенко та Оксана Шишкова / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 11 березня, на Паралімпіаді-2022 у Пекіні українські спортсмени вибороли шість медалей. Усі вони отримані у різних класах біатлонних гонок на 12,5 км.

Читайте також: Збірна України не знає, як і куди повертатися з Паралімпіади

Реклама

Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменів з порушенням зору, здобула своє третє золото та загалом п'яту нагороду на Паралімпійських іграх у Пекіні.

Повний комплект медалей зібрала Людмила Ляшенко (клас стоячі). До срібла на 6 км та бронзи на 10 км сьогодні Людмила додала золото.

Реклама

Одразу два українці піднялися на п'єдестал серед учасників з порушенням зору. Перемогу святкував Олександр Казик (клас B1), друге місце тут посів Віталій Лук'яненко (клас B3), в активі якого вже два золота Пекіна-2022.

Реклама

Срібним медалістом Паралімпіади став Тарас Радь (клас сидячі LW12).

Бронзу серед учасників з ураженням опорно-рухового апарату оформив Григорій Вовчинський (LW). Це четверта нагорода Григорія на цій Паралімпіаді.

Завдяки цим нагородам Україна повернула собі другий рядок у медальному заліку. Загалом у скарбничці національної збірної України вже 25 нагород: 9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових на Паралімпіаді-2022.

Збірна України достроково оновила рекорд за кількістю золотих медалей, отриманих на Паралімпійських іграх. Раніше по 7 золотих нагород українці виборювали на Паралімпійських іграх у 2006 та 2018 роках.