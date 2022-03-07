Наша героиня Паралимпиады. Харьковчанка творит историю в Пекине

Оксана Шишкова уже завоевала две золотые медали – в биатлоне и лыжных гонках. Впереди у нее новые старты

Оксана Шишкова уже завоевала два золота в Пекине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022 в Пекине по итогам первых трех дней соревнований. На счету наших паралимпийцев четыре золотые медали, три серебра и одна бронза. На первом месте Китай – 7 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Уже два "золота" завоевала 30-летняя харьковчанка Оксана Шишкова. В таким видах:

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Биатлон, спринт для спортсменов с нарушением зрения;

Лыжные гонки, длинная дистанция классическим стилем.

Завтра в 08:00 утра по киевскому времени Оксана примет участие еще в одном соревновании в Пекине – в биатлоне на средней дистанции, и может пополнить нашу копилку наград.

На прошлых Паралимпиадах Шишкова завоевала десять медалей!

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В Сочи-2014 – 4 бронзы;

В Пхенчхане -2018 – 2 золота, 3 серебра и бронза.

Wikipedia приводит биографию спортсменки:

Оксана Валерьевна Шишкова родилась 10 июня 1991 года в Харькове. С трех лет занималась в секции акробатической гимнастики. В семь лет начала заниматься кунг-фу. В десятилетнем возрасте у нее стало ухудшаться зрение и она получила инвалидность по зрению. С тринадцати лет начала заниматься паралимпийской легкой атлетикой (100 м и 200 м), получила звание "Мастера спорта Украины". В 2003 году приняла участие в чемпионате Украины по легкой атлетике. А уже с 2004 года, учась в школе-интернате №12 для детей с ослабленным зрением, начала заниматься лыжными гонками и биатлоном. После окончания школы в 2009 году поступила в Харьковскую зооветеринарную академию, на специализацию "Кинолог".