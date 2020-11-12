Коньки для профи точит хрупкая Стеф: вот она – первая женщина-сервисмен мужского клуба

Сегодня исторический матч для женщин в профессиональном хоккее. Сервисмен команды Женской хоккейной лиги "КРС Ванке Рэйз" Стефани Кляйн присоединилась к клубу мужской Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и стала первой женщиной-сервисменом в истории мужских профессиональных высших лиг. Так что коньки игроков китайского клуба к поединкам КХЛ теперь будет готовить с виду хрупкая канадка.

"Вот, почему этот день можно считать историческим.... Пока сервисмен Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из "КРС Ванке Рэйз", Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!" — говорится в сообщении клуба.

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"Я здесь, чтобы помочь и дать ребятам то, что им нужно для выступления и победы в следующем поединке. Конечно, я знаю, что эта игра означает для женщин в хоккее...", – отметила Стефани.

Отметим, что в прошлом сезоне Стефани помогла команде из Китая "КРС Ванке Рэйз" стать чемпионками женской хоккейной лиги. А " Куньлунь Ред Стар" в нынешнем сезоне, набрав в 22 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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