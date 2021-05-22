Разбил Феррари, влетев в ограждения: как 23-летний Леклер обогнал всех в Монако

Квалификацию на городской трассе в Монте-Карло в Формуле-1 выиграл 23-летний пилот Феррари Шарль Леклер, хоть и разнес свою машину в последней попытке

Шарль Леклер во время Гран-при Монако / Фото: Reuters

Квалификацию пятого этапа сезона Формулы-1 в Монте-Карло выиграл 23-летний пилот Феррари Шарль Леклер, несмотря на провальную последнюю попытку. Ранее мы сообщали, что Шумахер попал в серьезную аварию в Монако.

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Последняя попытка в квалификации Гран-при Монако оказалась испорчена для всех участников красными флагами, так как будущий обладатель поула Шарль Леклер разбил свою машину на домашней трассе. Он задел внутренний барьер, сломав подвеску переднего правого колеса, после чего неуправляемая машина влетела в ограждение под пит-лейном.

Это первый поул в Монако для местных пилотов и первый для Феррари с Гран-при Мексики 2019 года. Второе время в квалификации показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

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