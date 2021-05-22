Розбив Феррарі, влетівши в огорожу: як 23-річний Леклер обігнав усіх в Монако

Кваліфікацію на міській трасі в Монте-Карло в Формулі-1 виграв 23-річний пілот Феррарі Шарль Леклер, хоч і розніс свою машину в останній спробі

Шарль Леклер під час Гран-прі Монако / Фото: Reuters

Кваліфікацію п'ятого етапу сезону Формули-1 в Монте-Карло виграв 23-річний пілот Феррарі Шарль Леклер, незважаючи на провальну останню спробу. Раніше ми повідомляли, що Шумахер потрапив в серйозну аварію в Монако.

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Остання спроба в кваліфікації Гран-прі Монако виявилася зіпсована для всіх учасників червоними прапорами, оскільки майбутній володар поула Шарль Леклер розбив свою машину на домашній трасі. Він зачепив внутрішній бар'єр, зламавши підвіску переднього правого колеса, після чого некерована машина влетіла в огорожу під піт-лейн.

Це перший поул у Монако для місцевих пілотів і перший для Феррарі з Гран-прі Мексики 2019 року. Другий час у кваліфікації показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став гонщик Мерседеса Валттері Боттас. Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон показав сьомий результат.

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