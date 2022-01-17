Как выглядит авто за 2 млн долларов: чемпион Формулы-1 продал уникальную Феррари

Всего таких машин в мире 799, но машина Кими Райкконена раскрашена в стиле его чемпионского болида

Кими продал свой спорткар / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом Кими Райкконен жаловался, что огромный град побил его автомобиль. А теперь у знаменитого автогонщика стало на одну машину меньше в гараже.

Финский пилот выставил на продажу спорткар Ferrari F12 TDF – стоимостью около 2 млн долларов и с пробегом всего 1800 км. Лишь несколько часов понадобилось, чтобы авто купили.

Реклама

Всего таких Феррари было выпущено 799. А у машины Кими есть свои уникальные черты. Спорткар раскрашен в стиле чемпионского болида Ferrari F2007, а на подголовниках красуются вышивки Iceman. Именно такое прозвище у Райкконена.

Реклама

Реклама

Читайте также: Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Кими Райкконену – 42 года. Он провел 349 Гран-при в Формуле-1 – 21 победа и 103 подиума. В 2007 году стал чемпионом мира.