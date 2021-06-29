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Град с орех разбил машину известного гонщика: окон просто нет

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 18:58
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Пилот команды Формулы-1 Альфа Ромео Кими Райкконен показал, какой сильный град прошел в Финляндии и не пожалел его личный автомобиль
Кими Райкконен с женой
Кими Райкконен с женой / Фото: Instagram

Ветеран Формулы-1, 41-летний пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен показал, какой сильный град прошел у него дома в Финляндии. Сильнее всего пострадал личный автомобиль гонщика. Ранее мы сообщали, что Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона.

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На своей страничке в Instagram Райкконен выложил видео с сильнейшим ливнем и градом, который размером с орех. А также показал, насколько сильно пострадала его машина. На видео видно, что у хэтчбека разбиты окна, а также появились вмятины на капоте.

На одном из видео в сторис Кими написал: Альфа Ромео, можно нам завтра провести быстрый пит-стоп на заводе?". И вскоре ему ответили, что без проблем все отремонтируют.

Недавно Райкконен признался, что еще не принял решения о своем будущем. Контракт финского гонщика с командой истекает по окончании сезона. После чего его место может занять молодой гонщик Хааса Мик Шумахер.

Ранее Шумахер вылетел с дороги и разбил машину во Франции.

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Швейцария
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Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
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Нидерланды
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2
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3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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