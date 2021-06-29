Град с орех разбил машину известного гонщика: окон просто нет

Пилот команды Формулы-1 Альфа Ромео Кими Райкконен показал, какой сильный град прошел в Финляндии и не пожалел его личный автомобиль

Кими Райкконен с женой / Фото: Instagram

Ветеран Формулы-1, 41-летний пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен показал, какой сильный град прошел у него дома в Финляндии. Сильнее всего пострадал личный автомобиль гонщика. Ранее мы сообщали, что Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона.

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На своей страничке в Instagram Райкконен выложил видео с сильнейшим ливнем и градом, который размером с орех. А также показал, насколько сильно пострадала его машина. На видео видно, что у хэтчбека разбиты окна, а также появились вмятины на капоте.

На одном из видео в сторис Кими написал: Альфа Ромео, можно нам завтра провести быстрый пит-стоп на заводе?". И вскоре ему ответили, что без проблем все отремонтируют.

Недавно Райкконен признался, что еще не принял решения о своем будущем. Контракт финского гонщика с командой истекает по окончании сезона. После чего его место может занять молодой гонщик Хааса Мик Шумахер.

Ранее Шумахер вылетел с дороги и разбил машину во Франции.